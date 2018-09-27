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الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير جامعة الإمام والمشاركين في مؤتمر التعريب الثالث عشر
http://almnatiq.net/?p=636994
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل والمشاركين في مؤتمر التعريب الثالث عشر الذي تنظمه حالياً جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة الرياض بالجميع ، واستمع إلى نبذة عن المؤتمر وأهدافه, متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم ومشاركاتهم .
كما تسلم سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز , عدداً من الدروع التذكارية .

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