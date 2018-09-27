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وزير الداخلية يمنح نوط الإنقاذ لعدد من ضباط وافراد إدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي

وزير الداخلية يمنح نوط الإنقاذ لعدد من ضباط وافراد إدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي
http://almnatiq.net/?p=637002
المناطق _ الباحة
منح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية نوط الإنقاذ لعدد من ضباط وأفراد إدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي بناء على مارفعه مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو لقاء جهودهم في إنقاذ عدد من العمالة الخاصه بحفر الآبار ( من الجنسيه الأفغانية ) حيث تسبب تعطل الونش الخاص بالحفر في احتجازهم بداخله
وقام مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري اليوم بتسليم شهادات الانواط لجميع المكرمين متمنيا لهم التوفيق
فيما عبر الجميع عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الداخلية على ماحضو به من تقدير واعدين بتقديم المزيد من التضحيات لهذه البلاد الغالية سائلين الله أن يحفظ لها ولاة أمرها وأمنها واستقرارها .

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