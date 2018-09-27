احدث الأخبار

تنفيذ فرضية أمطار وسيول جارفه بوادي نخال
منطقة الباحة
 وفاة شاب وإصابة آخر في حادثين منفصلين بقلوة وبلجرشي
منطقة الباحة
 مبارك الحديبي شاعر الكلمة العذبة والأغنيات الناجحة في -ذمة الله-
أبرز المواد
 المجلس الإشرافي لمركز الوعي الفكري يعقد اجتماعه الأول
أبرز المواد
 وزير الداخلية يمنح نوط الإنقاذ لعدد من ضباط وافراد إدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي
منطقة الباحة
 معالي الرئيس العام : مقومات دولتنا ووطننا عظيمة يجب أن نذكرها ونشكرها ونحافظ عليها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير جامعة الإمام والمشاركين في مؤتمر التعريب الثالث عشر
أبرز المواد
 ختام حافل لبطولة المجد والعلياء لكرة القدم لمتوسطات غرب المدينة
منطقة المدينة المنورة
 تكريم أسر شهداء الواجب منسوبي التخصصي يحتفلون بالوطن بـ 14 فعاليه وطنية
منطقة مكة المكرمة
 المجلس البلدي بمحافظة ضباء يلتقي أعضاء بلدي الوجه ومركز أشواق
منطقة تبوك
 بالصور والفيديو.. جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الرقيب أول “ال مشيط “
أبرز المواد
 تحقيق جديد يكشف عن وضع مأساوي لعمال ملاعب مونديال 2022 بعد رفض حكومة قطر دفع مستحقاتهم
أبرز المواد
تنفيذ فرضية أمطار وسيول جارفه بوادي نخال

تنفيذ فرضية أمطار وسيول جارفه بوادي نخال

منطقة الباحة
وفاة شاب وإصابة آخر في حادثين منفصلين بقلوة وبلجرشي

وفاة شاب وإصابة آخر في حادثين منفصلين بقلوة وبلجرشي

منطقة الباحة
مبارك الحديبي شاعر الكلمة العذبة والأغنيات الناجحة في -ذمة الله-

مبارك الحديبي شاعر الكلمة العذبة والأغنيات الناجحة في -ذمة الله-

أبرز المواد
المجلس الإشرافي لمركز الوعي الفكري يعقد اجتماعه الأول

المجلس الإشرافي لمركز الوعي الفكري يعقد اجتماعه الأول

أبرز المواد

ناقش الإستراتيجية وآليات التنفيذ المقترحة ..

المجلس الإشرافي لمركز الوعي الفكري يعقد اجتماعه الأول

المجلس الإشرافي لمركز الوعي الفكري يعقد اجتماعه الأول
http://almnatiq.net/?p=637007
المناطق - الرياض

رأس معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى رئيس المجلس الإشرافي لمركز الوعي الفكري بوزارة التعليم يوم أمس الأربعاء بمقر وزارة التعليم بالرياض الاجتماع الأول للمجلس وذلك بحضور أعضاء المجلس الإشرافي للمركز من أصحاب المعالي، ومديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم.
وكشف المشرف العام على مركز الوعي الفكري الدكتور مرزوق الرويس أن المجلس بحث خلال الاجتماع استراتيجية المركز ، وآليات التنفيذ المقترحة مشيراً إلى إن استراتيجية مركز الوعي الفكري ارتكزت في بنائها على برامج رؤية المملكة 2030  بالإضافة إلى المقارنات الدولية في مجال عمل المركز ، وأشار الرويس إلى أن المجلس اعتمد عدد من المستهدفات كقيم أساسية للمركز لرفع مستوى الوعي الفكري تجاهها مثل ( الوطنية والمواطنة ، الانفتاح والإيجابية ، الاعتدال والتسامح ، التميز والانضباط ، العدالة والشفافية ، التصميم والمثابرة ، الطموح والاستقلالية(.
وأضاف أن استراتيجية مركز الوعي الفكري حددت عدد من المحاور للوعي الفكري تمثلت في (الوعي الوطني، والوعي الشرعي، والوعي العالمي، والوعي الرقمي، والوعي المالي، والوعي المهني، وبناء الشخصية).
ولفت المشرف العام على مركز الوعي الفكري إلى تأكيدات المجلس الإشرافي برئاسة معالي وزير التعليم فيما سيقدمه المركز من دعم ومساندة واستشارة لكل ما يتعلق بالقيم والمحاور الاستراتيجية، بالإضافة إلى اطلاق وتنسيق البرامج المرتبطة بأهدافه والتي تشمل بناء القدرات والشراكات المعنية في تحقيق تلك الأهداف.
يشار إلى أن مركز الوعي الفكري الذي تم استحداثه أواخر شهر ديسمبر عام 2017 بقرار من وزير التعليم لرفع مستوى الوعي الفكري في مؤسسات التعليم العام والعالي والمهني يستهدف الطلاب، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وأولياء الأمور، ويسعى لبناء الممكنات ونماذج الحوكمة، وأطر إدارة الأداء لأنشطة الوعي الفكري.
ويضم المركز في عضويته كل من معالي نائب وزير التعليم ، ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ومعالي مدير جامعة القصيم ، ووكيل التعليم للأداء التعليمي ، ووكيل التعليم للتعليم الموازي ، ووكيل التعليم للشؤون المدرسية ، ووكيل التعليم للابتعاث ، والمشرف العام على مركز الوعي الفكري .

روابط ذات صلة

مبارك الحديبي شاعر الكلمة العذبة والأغنيات الناجحة في -ذمة الله-

مبارك الحديبي شاعر الكلمة العذبة والأغنيات الناجحة في -ذمة الله-
معالي الرئيس العام : مقومات دولتنا ووطننا عظيمة يجب أن نذكرها ونشكرها ونحافظ عليها

معالي الرئيس العام : مقومات دولتنا ووطننا عظيمة يجب أن نذكرها ونشكرها ونحافظ عليها
الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير جامعة الإمام والمشاركين في مؤتمر التعريب الثالث عشر

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير جامعة الإمام والمشاركين في مؤتمر التعريب الثالث عشر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*