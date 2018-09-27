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وفاة شاب وإصابة آخر في حادثين منفصلين بقلوة وبلجرشي

وفاة شاب وإصابة آخر في حادثين منفصلين بقلوة وبلجرشي
http://almnatiq.net/?p=637014
المناطق _ الباحة
لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر في حادثين منفصلين الأول بمحافظة قلوة والثاني ببلجرشي
وأوضح  المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني  بانه وقع حادث تصادم بعد ظهر اليوم الخميس مشيرا بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 12:43 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم وانيت بعمود اناره الموقع قلوه بعد محطه القدس بال عبدالحميد وتم توجيه فرقة اسعافيه من مركز اسعاف قلوة للموقع وتم مقابلة الحالة مع احد الجمهور نقالها بسيارته الخاصه قبل وصول الفرقه للموقع واثناء مباشرة الحاله اتضح انها لشاب في العقد الثاني من العمر فاقداً للوعي و تم التعامل مع الاصابه اسعافياً بالموقع وتحولت الحاله cbr وتم عمل لها الانعاش القلبي الرئوي حتى وصولها لمستشفى قلوه العام .
وأضاف الزهراني بأنه ورد بلاغ عن حادث تصادم في تمام الساعه 14:53 مساء اليوم  ببلجرشي كبري بني هلال وتم توجية فرقة إسعافيه للموقع وعند وصول الفرقه أتضح بوجود إصابه في الموقع متوسطه تم التعامل معها إسعافياً بالموقع وبعد ذلك نقلت لمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببالجرشي العام .

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