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تنفيذ فرضية أمطار وسيول جارفه بوادي نخال

تنفيذ فرضية أمطار وسيول جارفه بوادي نخال
http://almnatiq.net/?p=637018
المناطق _ الباحة
نفذ الدفاع المدني بمنطقة الباحة وبالتعاون مع الجهات المشاركه الشرطه_ المرور _ الهلال الأحمر_ الصحه فرضية بوجود احتجاز نتيجة هطول أمطار غزيره وسيول منقوله بوادي نخال التابع لمحافظة القرى
واوضح  المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد/جمعان بن دايس الغامدي بان بداية الفرضية بلاغ  في تمام الساعه 10 من صباح هذا اليوم الخميس الموافق 1440/1/17 بوجود احتجاز نتيجة هطول أمطار غزيره وسيول منقوله بوادي نخال التابع لمحافظة القرى ووجود عدد من الحالات المحتجزه التى تتطلب التدخل السريع وعلى الفور تم انتقال الفرق الميدانية للموقع مع انتشار لكافة دوريات السلامه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقه وعند الوصول وجد عدد من الحالات المحتجزه وقامت الفرق الميدانية بمباشرة حالات الغرق والاحتجاز الموجوده حيث نتج عن الحادث حالتين غرق 3 حالات احتجاز 3 حالات إصابات وتم التعامل مع الإصابات من قبل فرق الصحه والهلال الأحمر ومعالجة بعض الحالات في الموقع ونقلها الي مستشفى القرى العام وفي نهاية الفرضية تم عقد اجتماع موسع مع كافة الجهات المشاركه
 وتأتي هذه الفرضيات لتدريب العاملين في الميدان على مواجهة المخاطر المحتملة بالمنطقة .

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