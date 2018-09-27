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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين “مباركي و عسيري”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين “مباركي و عسيري”
http://almnatiq.net/?p=637025
جازان _ فضة عطيف
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي الشهيدين الجندي أول محمد بن هادي علي عسيري  ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، والشهيد الجندي أول حسين بن مرعي علوان مباركي من منسوبي حرس الحدود والذي استشهد بالخطوط الامامية بظهران الجنوب.
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين ، داعيا الله عزوجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم، عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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