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الملتقى الأول للصيدلة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك

الملتقى الأول للصيدلة بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=637031
المناطق _ تبوك
دشن مدير مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك الأخصائي النفسي عبدالخالق بن عبدالعزيز الوكيل صباح اليوم الخميس الملتقى الأول للصيدلة الذي نظمه قسم الصيدلية بالمجمع للأستشارات الدوائية بمناسبة يوم الصيدلي العالمي بمشاركة التوعية الصحية و عيادة التثقيف الإكلينيكي .
تضمن الملتقى عدد من الاركان التوعوية والتثقيفية وركن للأستشارات الدوائية للمرضى والمراجعين والذي يهدف الى نشر التوعية  بأهمية التعرف على استعمال الدواء بالطريقة الصحيحة والطريقة المثاليه لتخزين الدواء ومدى الخطورة الناتجة عن تلقي المعلومات الدوائية من مصادر غير موثوقة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة فيما يخص الأدوية .
كما شمل اللقاء  على تكريم الموظفين المشاركين والمتميزين .

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