معهد مسك للفنون ينظم معرض إيڤا 2018 م بالمفتاحة

المناطق _ عسير

يعتزم معهد مسك للفنون بالتعاون مع إمارة منطقة عسير تنظيم معرض إيڤا 2018 م بمركز الملك فهد الثقافي – قرية المفتاحة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير وحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، من 29 سبتمبر وحتى 1 اكتوبر.

وسيصاحب المعرض صالة التصوير الفوتوغرافي والعديد من ورش العمل الفنية ومسرحية مونودراما.

وسيستمر المعرض الفني والفوتوغرافي متاحاً للزوار طيلة شهر أكتوبر.

ويلتقي في المعرض الشعور الإبداعي للمرأة مع مدينة تشبهها في السحر والرقة ويعكس حضارة حواءها ليقدم عالمًا ينطق بالفن ويتجلى بالإبداع في محيط تلتقي فيه الفنانات بمتذوقي الجمال ويجد فيه المهتمون بالفن بغيتهم في مواهب شابٍة قلما أتيح لها المجال لتتنفس سحرًا وابداعًا وتميزًا.

ويحمل المعرض العديد من الأهداف في مقدمتها دعم وتمكين سيدات عسير وفناناتها، إعاده إحياء التراث بشكل عصري يتماشى مع متطلبات الجيل، والمحافظة على تراث عسير العريق وترسيخه لدى الأجيال، ونشر الفن والجمال في أرجاء المنطقة، جمع فنانات عسير في مكان واحد يحتضن إبداعاتهم ويساهم في تعريف المهتمين بهم، إبراز السياحة الداخلية في عسير أمام الزوار والسائحين.