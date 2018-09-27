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الدفاع المدني بمكة يدعوا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية

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الدفاع المدني بمكة يدعوا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية

الدفاع المدني بمكة يدعوا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=637048
المناطق _ مكة المكرمة

تدعوا الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات للهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة بتعرض اجزاء من العاصمة المقدسة لهطول أمطار غزيرة متفرقة مصحوبة برياح هابطة لهذا اليوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر محرم لعام١٤٤٠ه‍

وأهاب المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة اثناء نشاط الرياح

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
راجين من الله السلامة للجميع.

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