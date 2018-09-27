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تحديد مواعيد الدوام الشتوي والصيفي بمدارس عسير

تحديد مواعيد الدوام الشتوي والصيفي بمدارس عسير
http://almnatiq.net/?p=637081
المناطق _ عسير

تبدأ مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اعتبارًا من الأحد الخامس من شهر صفر من العام الجاري ، في تطبيق الدوام الشتوي .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان  أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة السابعة والربع صباحا ،والحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف صباحا ، فيما يبدأ الدوام الصيفي يوم الأحد العاشر من شهر رجب للعام الجاري ، وذلك بما يتناسب مع حالة الطقس ويخدم المصلحة التعليمية .

 

وحث آل كركمان قادة وقائدات  المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة، واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية.

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