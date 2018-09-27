تحديد مواعيد الدوام الشتوي والصيفي بمدارس عسير

المناطق _ عسير

تبدأ مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اعتبارًا من الأحد الخامس من شهر صفر من العام الجاري ، في تطبيق الدوام الشتوي .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة السابعة والربع صباحا ،والحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف صباحا ، فيما يبدأ الدوام الصيفي يوم الأحد العاشر من شهر رجب للعام الجاري ، وذلك بما يتناسب مع حالة الطقس ويخدم المصلحة التعليمية .

وحث آل كركمان قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة، واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية.