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البريد والشؤون الصحية بالباحة يبحثان التعاون المشترك بين القطاعين

البريد والشؤون الصحية بالباحة يبحثان التعاون المشترك بين القطاعين
http://almnatiq.net/?p=637084
المناطق _ الباحة
استقبل مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الباحة أ.فهد بن عبدالله المجماج بمكتبه يوم امس مدير عام بريد منطقة الباحة أ.عبدالله بن جمعان الزهراني والوفد المرافق له للتعريف بالخدمات البريدية التي تدعم الشئون الصحية بكوادرها الطبية وكوادر التمريض وارتباطها بالجهات الاخرى وبحث اوجه التعاون المشترك بين القطاعين لتفعيل الخدمات الداعمة لقطاع الشئون الصحية من خلال  التعاملات الاليكترونية التي تهدف الى الربط الاليكتروني المتعلق بخدمات المعاملات الرسمية وخدمات “ابشر” والتسوق الاليكتروني وعدد من الخدمات الاخرى كون البريد السعودي ينوب عن حضور الجميع وكونه الأكثر ارتباطاً بالحكومة الاليكترونية ويعتبر الداعم الحقيقي  لمختلف الخدمات بما يسهم في التزامن مع  تحقيق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ مستقبلا بإذن الله
ومن جهته رحب مدير عام الشئون الصحية بمدير عام بريد المنطقة مشيدا بالتقدم الكبير الذي وصلت اليه مؤسسة البريد السعودي في كافة الخدمات لارتباطها المباشر بالحكومة الاليكترونية والتحول الكبير الملحوظ في تجاوز الأساليب التقليدية المعهود بها الى نظم المعلومات،  مشيرا ان الشئون الصحية لديها الكثير من الطلبات بواسطة البريد السعودي سواء مع مكتب العمل او الجوازات وكذلك القطاعات الحكومة الاخرى من خلال البريد الرسمي والخدمات الاخرى .

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