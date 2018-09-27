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لقاء لشرح الأنظمة التقاعدية ونظام التبادل بين مؤسسة التقاعد والتأمينات الإجتماعية بصحة الباحة

لقاء لشرح الأنظمة التقاعدية ونظام التبادل بين مؤسسة التقاعد والتأمينات الإجتماعية بصحة الباحة
http://almnatiq.net/?p=637088
المناطق _ الباحة
ترأس مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج وبحضور مدير مكتب فرع موسسة التقاعد  أحمد محمد الغامدي و  طارق آل نسيلة ممثلاً لمكتب التامينات الاجتماعية بمنطقة الباحة  لقاء بعنوان إضاءات حول الأنظمة التقاعدية ونظام تبادل المنافع وخدمات المؤسستين للمشتركين والمتقاعدين
اللقاء الذي شهد حضور عدد من منسوبي صحة الباحة وتنظيم من إدارة التواصل تضمن ورقتي عمل لشرح الأنظمة التقاعدية ونظام التبادل بين المؤسستين لموظفي الصحة وللراغبين بالاشتراك في نظام التأمينات الأجتماعية والتقاعد
وقد اختتم اللقاء بالإجابة على العديد من تداخلات واستفسارات الحضور.

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