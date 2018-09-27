أمانة منطقة حائل تزيل 241 ألف متر مربع شمال مدينة حائل

المناطق _ حائل

أزالت امانة منطقة حائل احداثات وتعديات على أراض حكومية تقدر بمساحة بلغت 241.000 الف متر مربع وذلك بمشاركة لجنة مراقبة الاراضي وإزالت التعديات بإمارة المنطقه وبمشاركة شرطة منطقة حائل وذلك داخل نطاق بلدية شمال المدينة لعام 1439

يأتي ذلك كون اغلب المواقع عباره عن عقوم ترابية تحوي آبار ارتوازية وأسوار عشوائية وغرف وعشش وبيوت شعبيه جميعها لايحمل أصحابها صكوك شرعية والبالغ عددها 75 موقعاً متفرقاً شملت كلآ من قرية السويفله و قرية النيصية و قرية اوبيره و قرية العريدة و قرية السفن و قرية حقروصين و قرية عريجاء و قرية الجثاميه و قرية نقبين بالإضافة لبعض المواقع داخل المخططات السكنية المعتمدة على مرافق حكومية.