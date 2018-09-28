احدث الأخبار

الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين تستنفر جهودها لإزالة آثار الأمطار على المسجد الحرام
أبرز المواد
 رنية تحتفل باليوم الوطني الثامن والثمانين
أبرز المواد
 مسك الخيرية تشارك في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توقف خطوط إنتاج 11 مصنع أغذية ومياه وتضبط 38 طنّ أغذية مخالفة
أبرز المواد
 بالفيديو| مشهد مبهر.. صاعقة تضرب ساعة مكة وقت الآذان
أبرز المواد
 بدعم رئيس هيئة الرياضة.. الكرواتي بيليتش مدرباً للاتحاد
أبرز المواد
 جدة تشهد غداً نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة
أبرز المواد
 المعلمي : المملكة تؤكد أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية
منوعات
 تركي آل الشيخ يعلن دعمه للمغرب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019
أبرز المواد
 6 مباريات في انطلاقة منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد
أبرز المواد
 “العمل”: تعرض مفتش عمل للطعن على يد عمالة وافدة ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم
أبرز المواد
الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية

أبرز المواد
رئاسة شؤون الحرمين تستنفر جهودها لإزالة آثار الأمطار على المسجد الحرام

رئاسة شؤون الحرمين تستنفر جهودها لإزالة آثار الأمطار على المسجد الحرام

أبرز المواد
رنية تحتفل باليوم الوطني الثامن والثمانين

رنية تحتفل باليوم الوطني الثامن والثمانين

أبرز المواد
مسك الخيرية تشارك في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال

مسك الخيرية تشارك في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال

أبرز المواد

الكهرباء تعتذر لإنقطاع التيار عن بعض المشتركين في مكة المكرمة

الكهرباء تعتذر لإنقطاع التيار عن بعض المشتركين في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=637096
المناطق - الرياض

قدَّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لعدد من المشتركين في مكة المكرمة بسبب انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية، نتيجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والرياح، مما تسبب في عطل فني طارئ بالشبكة الكهربائية.

وبيَّنت «السعودية للكهرباء» أنه تمت إعادة الخدمة الكهربائية لعدد كبير من المشتركين، فيما يجري العمل في الوقت الحالي على مبادلة الأحمال وإصلاح العطل الفني بالشبكة من قِبل فرق الصيانة والطوارئ لإعادة الخدمة لباقي المشتركين المُتأثرين، مُعربةً في الوقت نفسه عن أسفها لمثل هذه الانقطاعات الخارجة عن إرادتها.

وأشارت الشركة إلى أن غزارة الأمطار في بعض المواقع وتجمع المياه والرياح الشديدة حالت دون وصول الفرق الفنية المتخصصة إلى مواقع الأعطال، وأن فرق الطوارئ تبذل قصارى جهدها لسرعة إعادة الخدمة لكافة المشتركين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لضمان تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة.

روابط ذات صلة

الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة شؤون الحرمين تستنفر جهودها لإزالة آثار الأمطار على المسجد الحرام

رئاسة شؤون الحرمين تستنفر جهودها لإزالة آثار الأمطار على المسجد الحرام
رنية تحتفل باليوم الوطني الثامن والثمانين

رنية تحتفل باليوم الوطني الثامن والثمانين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*