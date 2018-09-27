الجمعية السعودية للطب الوراثي تعقد مجلس إدارتها الـ (37) والنادي العلمي ( 28)

افتتح رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتور زهير رهبيني مساء أمس اجتماع مجلس إدارة الجمعية السابع والثلاثين (37) وفعاليات النادي العلمي (28 ) للجمعية وذلك بحضور أطباء الوراثة والمختصين من أعضاء المجلس والنادي، منوهاً بالجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ لدعم جهود الطب الوراثي وتوفير أعلى مستويات الجودة في الخدمات الطبية الوراثية التي تلبي احتياجات المرضى وأسرهم ، وأكد حرص الجمعية على مواكبة ذلك الاهتمام بتطوير جهودها الطبية ومواجهة الأمراض الوراثية من خلال عقد الورش العملية والأندية العلمية والمؤتمرات الطبية بما يخدم توجهات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبهدف تطوير إمكانيات الكوادر العلمية التي تصب في خدمة المجتمع.

وناقش اللقاء ميزانية الجمعية، والاستعداد لانتخابات الدورة القادمة لمجلس الإدارة، واستعراض ما يستجد على الساحة الطبية من آراء ونقاشات هادفة. كما تمت مناقشة مستجدات البرامج العلمية المتبقية للعام الحالي والورشة (17) والمقترح إقامتها في المنطقة الشرقية، وكذلك مشاركة الجمعية في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس للبيولوجيا الجزيئية الذي تستضيفه الأردن في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر القادم.

وفي سياق متصل ، وبحضور أعضاء المجلس ، انطلقت فعاليات النادي العلمي (28) والذي أشرفت على نسخته الحالية إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بحضور أعضاء الجمعية والمختصين الذين يمثلون التخصص في ستة مستشفيات بالرياض ، واستهدف النادي مناقشة الحالات المستجدة من الأمراض الوراثية في المستشفيات المختلفة والاستماع لآراء علماء الطب الوراثي حيالها في مجالات التشخيص الإكلينيكي والمختبري ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في بعض الحالات النادرة من تلك الأمراض . ويعتبر هذا النادي العلمي محطة إثرائية علمية تجمع خبرات الأطباء مع الأطباء المتدربين حديثاً للطب الوراثي، والاستماع للحالات الجديدة، والمساهمة في زيادة الوعي الصحي والثقافة الصحية مستقبلاً. وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين المختصين والمختصات في هذا المجال.