موقع تيماء العسكري يحتفل بمناسبة اليوم الوطني 88

تيماء - محمد العنزي

إحتفال موقع تيماء العسكري التابع للقوات السعودية الملكية بالمنطقة الشمالية الغربية باليوم الوطني 88 بحضور قائد موقع تيماء المكلف العقيد عبدالوهاب بن فهد الشريف وبحضور عدد من الضباط والافراد وذلك في مدينة عبدالعزيز العسكرية بتيماء .

وبداء الحفل بمسيره للمركبات العسكرية داخل المدينة العسكرية وبعد ذلك بدأت مسيره المشاه للأفراد وبعد ذلك إلقاء قائد موقع تيماء كلمة بهذا المناسبه شكر فيها الأفراد والضباط على انجاح هذا الحفل ورفع بأسمة ونيابة عن منسوبي موقع تيماء العسكري احر التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله – ولولي عهدة الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظة الله – بمناسبة اليوم الوطني 88 سائلا الله تعالى ان يحفظ هذا البلاد وان يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وان يرد كيد الاشرار وان ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويردهم منصورين سالمين غانمين .