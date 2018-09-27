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أعضاء “غرفة جازان ” يزورون ميناء جازان ومؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق

أعضاء “غرفة جازان ” يزورون ميناء جازان ومؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق
http://almnatiq.net/?p=637105
جازان _ فضة عطيف

نظمت غرفة جازان اليوم  زيارة لوفد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة إلى ميناء جازان  والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك ضمن برامج الزيارات التي ينفذها مجلس الإدارة للأعضاء لمختلف المرافق الحيوية بالمنطقة .
والتقى رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد بن محمد صايغ وأعضاء الوفد الزائر بمدير عام ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله ادم  حيث جرى استعراض أبرز مميزات ميناء جازان كالموقع الاستراتيجي بالقرب من الموانئ وتوفر البنية التحتية بمواصفات عالمية
كما اطلع الوفد الزائر على عرض عن رؤية ميناء جازان ليكون  الخيار الأفضل للمستثمرين في مجال الاستيراد والفرص الاستثمارية ومعرفة عدد الشركات والقاطرات التي يستقبلها الميناء بشكل مستمر وشمل العرض مشروعات البنية التحتية والمشاريع التطويرية للميناء للفترة القادمة.
كما بحث الكابتن محمد عبد الله ادم مع رئيس وأعضاء غرفة جازان العديد من الموضوعات المتعلقة بسبل الاستثمار من خلال المشروعات الاستثمارية المباشرة أو من خلال مشروعات البنى التحتية فضلا عن الخدمات والتسهيلات التشجيعية التي تقدمها الهيئة العامة للموانئ.
وتضمنت الجولة التفقدية زيارة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وكان في استقبالهم مدير عام الصوامع بجازان المهندس عبد الرحمن محمد عواجي.
وخلال الزيارة تجول أعضاء المجلس ورجال الأعمال في أقسام المؤسسة واستمعوا إلى شرح عن العمليات التي تتم داخل المطاحن لانتاج مشتقات القمح
كما اطلعوا على قسم المطاحن “غرفة التحكم” وشاهدوا عملية ترطيب القمح والطحن وتخزين الدقيق وطريقة عمل المناخل وفصل الشوائب والاطلاع على عينات من كافة مراحل الإنتاج وعملية فصل نواتج الطحن

كما زار أعضاء المجلس قسم التعبئة واستمعوا إلى شرح عن عملية التعبئة والاطلاع على مستودع الدقيق وعملية التحميل للعملاء.
بعد ذلك زاروا غرفة التحكم المركزية في المصنع واستمعوا  إلى شرح مفصل من المهندس عبدالرحمن عواجي عن آلية العمل في المصنع  وخطوط الإنتاج كما شاهدوا عرضا للإنجازات التي حققها المصنع يحكي واقع النهضة الكبيرة والمتقدمة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات.
بدوره عبر  رئيس مجلس غرفة جازان الأستاذ خالد بن محمد صايغ عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق لميناء جازان خلال الفترة الماضية حيث قال من المؤكد أننا نشعر بالفخر بالتطورات التي حصلت لميناء جازان خلال الفترة الماضية ويعد دلالة على المكانة المتميزة للمملكة في صناعة النقل البحري على مستوى العالم وهو ما يتطابق مع أهداف رؤية2030 مشيداً بالدور البارز والجهود المتميّزة للهيئة العامة للموانئ ممثله بميناء جازان والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ولجميع الشركاء في كافة القطاعات الحكومية والخاصة العاملة بالميناء في دعم مسيرة الأعمال التطويرية والانجازات المشرفة التي حققها الميناء وذلك استكمالاً لمسيرته التكاملية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني

وقال أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري إن ميناء جازان والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق يقومان بدور فاعل في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو من خلال دورهم في زيادة الأعمال التجارية وإيجاد فرص أعمال جديدة وبخاصة في ظل ما يتمتع به الميناء من بنية تحتية عصرية وتجهيزات متطورة، إضافة للموقع الاستراتيجي المتميَز مما يساعده على الوصول إلى العديد من الأسواق والوجهات الدولية لخدمة عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة.

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