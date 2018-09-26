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محافظ شرورة رعى المناسبة ..

“بالزامل والأوبريت والبراعم ” تزين احتفال أهالي شرورة باليوم الوطني 88

“بالزامل والأوبريت والبراعم ” تزين احتفال أهالي شرورة باليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=637108
المناطق _ شرورة
رعى محافظ شرورة سعادة الأستاذ : إبراهيم بن عاطف آل عاطف مساء أمس الأربعاء 16-01-1440هـ ، وبحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والاجتماعية ومشائخ وأعيان محافظة شرورة وجمع غفير من المواطنين والمقيمين ، حفل أهالي محافظة شرورة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة ، وذلك بمسرح كلية العلوم والآداب بشرورة .

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى الأمين العام للجنة أهالي محافظة شرورة المهندس : صالح بن سليمان الصيعري كلمةً نيابةً عن أهالي شرورة رفع في مستهلها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ، مؤكداً أنها مناسبة عزيزة على نفوس أبناء هذه البلاد المباركة وذكر أن اليوم الوطني يومٌ في ذاكرة التاريخ وفي فكر ووجدان المواطن السعودي كيف لا وهو اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه شتات هذه البلاد وأحال الفرقة والتناحر إلى الوحدة والتلاحم و لايفوتنا في هذه الذكرى أن نحيي رجالنا البواسل الذين يذودون بأرواحهم فداءً لدينهم ووطنهم ، وختاماً أقول : نحن على العهد والولاء ،،، أوفياء دوماً أوفياء ، برؤية قائدنا وسواعد الأبناء ، طموحنا ( عنان السماء ) ….

بعد ذلك قدمت مشاركة عن مناطق المملكة الغالية قدمتها طالبات مدارس الأجيال الأهلية للبنات ، عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة قدمها د. نواف الحكمي، ففقرة الزامل والفولكلور الشعبي.

ثم فقرة شعرية رثائية لابنة شهيد الوطن الشهيد مرزوق الصيعري رحمه الله عن مايقدمه الأبطال والمرابطون بالحد الجنوبي من تضحيات للدفاع عن الوطن والمواطن وحماية المقدسات والمقدرات ، ثم مشاركة متميزة لبراعم جمعية بينات لتحفيظ القرآن الكريم بعنوان “عاش سلمان”.

تلى ذلك قصيدة شعرية نبطية عن الوطن قدمها الشاعر المتميز : ضيف الله السميري .

كما تابع الحضور بعد ذلك أوبريت بعنوان “دام عزك ياوطن”، تنفيذ مجموعة من طلبة جامعة نجران فرع شرورة، وشارك محافظ شرورة والحضور في أداء العرضة السعودية، وفي ختام الاحتفال كرّم راعي الاحتفال الجهات الراعية والداعمة لانجاح الحفل.

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