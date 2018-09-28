الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة

المناطق _ فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز المحبوب.

واستعرض سموه انجازات وأهداف الجمعية وخططها الإستراتيجية التي تستهدف القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الثالث بالمنطقة .

وأطلع سموه على دور الجمعية في تجويد أداء المؤسسات المختلفة وإطلاق الجمعية حزمة من البرامج التدريبية والمبادرات لجميع المستفيدين والتي تأتي انسجاما مع التوجهات الحالية والمستقبلية للمملكة وفق رؤية 2030 وبما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة.

مشددا سموه على أهمية دور الجمعية السعودية للجودة في برنامج جودة الحياة وضرورة عمل المؤسسات المختلفة على تحسين مستوى الخدمات بما يحقق تطلعات ورضا المواطنين والمقيمين.

ومن جانبه شكر المحبوب سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال وحرصه ومتابعته المستمرة لأعمال وأنشطة الجمعية.