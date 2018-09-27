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العربية وصراع الألسن ندوة بأدبي جدة

العربية وصراع الألسن ندوة بأدبي جدة
http://almnatiq.net/?p=637129
جدة- عادل الزهراني

أفام نادي جدة الأدبي مساء أمس وبالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ندوة بعنوان  التوظيف الجغراسي للسانيات الحديثة قدمها  الأستاذ الدكتور محمد صلاح الدين الشريف أستاذ اللسانيات بجامعة منوبة بتونس ،وادارها الدكتور ابراهيم أبا نمي مستشار مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز  الدولي لخدمة اللغة العربية. وتحدث الدكتور صلاح عن الهيمنة وصراع الألسن و العربية وصراع الألسن وسياسة التعليم وصراع الألسن . وتحدث عن تعليم العربية وموضوعية افتراض التخطيط المنافس و السند اللساني لاستراتيجية تعليمية. وبين الدكتور صلاح الدين يهمنا من الاستصفاء اللساني للتاريخ انما هو نشر الوعي بامتداده المعاصر أي الوعي بالعمق التاريخي لما تشهدة العربية اليوم من تحديات. وقال يستوجب منا هذا الوعي اللغوي التاريخي العمل على المحافظة على بقاء العربية قوة بشرية ثقافية.
وفي نهاية اللقاء قام الدكتور عبدالرحمن رجاء الله السلمي المدير الإداري بأدبي جدة بتكريم الدكتور محمد صلاح الدين الشريف ومدير الأمسية الدكتور ابراهيم ابا نمي   .

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