رئيس هيئة الأركان اليمني يثمّن الدور البطولي لدول التحالف في مساندة جيش بلاده

المناطق - واس

ثمّن رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، اللواء الركن طاهر العقيلي، الدور البطولي لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى جانب الجيش اليمني .

وشدد خلال اجتماع ضم رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان وعدد من قادة المناطق العسكرية في اليمن، اليوم، على رفع مستوى التنسيق والتكامل بين عمل الهيئات والدوائر والمناطق العسكرية وتجاوز الأخطاء السابقة والحرص على عدم ترك أي ثغرة في العمل العسكري.

واستعرض الاجتماع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ما تم تنفيذه من خطط العام الحالي واستكمال تنفيذها، والبدء في وضع التصورات لإنجاز النصر واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.