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“العمل”: تعرض مفتش عمل للطعن على يد عمالة وافدة ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم

“العمل”: تعرض مفتش عمل للطعن على يد عمالة وافدة ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم
http://almnatiq.net/?p=637140
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه في مساء أمس (الأربعاء) أثناء قيام مفتشي فرع الوزارة بمنطقة الرياض بحملة تفتيشية في أحد الأسواق بحي البطحاء بالرياض، تعرض زميل من المفتشين للطعن بآلة حادة في كتفه من قبل أربعة من العمالة الوافدة، وذلك بعد رصد المفتش لعدد من المخالفات التي ارتكبتها تلك العمالة.
وأضاف أبا الخيل، أنه تم نقل المفتش إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وغادر المستشفى بعد علاجه والإطمئنان على صحته، كما تم التحفظ على هويات الجناة، ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم، وإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.
وقد أطمأن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على صحة المفتش، موجهًا شكره له ولزملائه في الميدان، على حرصهم وتفانيهم في تأدية واجباتهم العملية والوطنية في ضبط مخالفات سوق العمل، كما تلقى المفتش اتصال من نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، للاطمئنان على صحته.

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