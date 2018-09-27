6 مباريات في انطلاقة منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد

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تنطلق غدٍ منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد ، بـ 6 مباريات ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات التمهيدي للبطولة عن مجموعتيها الأولى والثانية.

وسيلتقي ضمن المجموعة الأولى فريقا العربي والصفا على صالة نادي العربي في عنيزة ، فيما سيلعب فريقا مضر والتهامي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ، وسيواجه فريق الأهلي نظيره المحيط على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة .

وفي المجموعة الثانية، سيلتقي فريقا الوحدة والترجي على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، وسيلتقي فريق النور مع الروضة على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ، وسيلعب العدالة مع نظيره الخليج على صالة الهيئة العامة للرياضة في الأحساء.

يذكر بأن دور المجموعات التمهيدي من بطولة أندية الدوري الممتاز سيلعب بنظام الدوري من دورين، وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيلعب بنفس النظام ، وذلك لتحديد أصحاب المراكز الـ 6 الأولى في الترتيب العام للأندية المشاركة ، وستلعب الأندية الحاصلة على المراكز من الرابع حتى السادس من كل مجموعة في الدوري التمهيدي بنفس النظام ، كذلك في الدور الثاني لها، وذلك لتحديد أصحاب المراكز من السابع حتى الـ 12 في الترتيب العام، وتحديد الهابطين لبطولة دوري أندية الدرجة الأولى.

