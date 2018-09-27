تركي آل الشيخ يعلن دعمه للمغرب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة ، دعمه للمملكة المغربية في استضافة بطولة أفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون.

وتشير الأنباء داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بسحب تنظيم بطولة الأمم المقبلة من الكاميرون لعدم جاهزية الملاعب والمنشآت.

ونشر تركي آل الشيخ “تغريدة” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلًا من الكاميرون، وأعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك”.