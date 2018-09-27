احدث الأخبار

مسك الخيرية تشارك في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توقف خطوط إنتاج 11 مصنع أغذية ومياه وتضبط 38 طنّ أغذية مخالفة
أبرز المواد
 بالفيديو| مشهد مبهر.. صاعقة تضرب ساعة مكة وقت الآذان
أبرز المواد
 بدعم رئيس هيئة الرياضة.. الكرواتي بيليتش مدرباً للاتحاد
أبرز المواد
 جدة تشهد غداً نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة
أبرز المواد
 المعلمي : المملكة تؤكد أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية
منوعات
 تركي آل الشيخ يعلن دعمه للمغرب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019
أبرز المواد
 6 مباريات في انطلاقة منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد
أبرز المواد
 “العمل”: تعرض مفتش عمل للطعن على يد عمالة وافدة ويجري التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض عليهم
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان اليمني يثمّن الدور البطولي لدول التحالف في مساندة جيش بلاده
أبرز المواد
 العربية وصراع الألسن ندوة بأدبي جدة
منطقة مكة المكرمة
 تعليم الليث ” يدشن مركزا لرعاية وتعزيز التواصل مع المستفيدين
منطقة مكة المكرمة
مسك الخيرية تشارك في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال

مسك الخيرية تشارك في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” توقف خطوط إنتاج 11 مصنع أغذية ومياه وتضبط 38 طنّ أغذية مخالفة

“الغذاء والدواء” توقف خطوط إنتاج 11 مصنع أغذية ومياه وتضبط 38 طنّ أغذية مخالفة

أبرز المواد
بالفيديو| مشهد مبهر.. صاعقة تضرب ساعة مكة وقت الآذان

بالفيديو| مشهد مبهر.. صاعقة تضرب ساعة مكة وقت الآذان

أبرز المواد
بدعم رئيس هيئة الرياضة.. الكرواتي بيليتش مدرباً للاتحاد

بدعم رئيس هيئة الرياضة.. الكرواتي بيليتش مدرباً للاتحاد

أبرز المواد

تركي آل الشيخ يعلن دعمه للمغرب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

تركي آل الشيخ يعلن دعمه للمغرب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019
http://almnatiq.net/?p=637147
المناطق - الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة ، دعمه للمملكة المغربية في استضافة بطولة أفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون.

وتشير الأنباء داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بسحب تنظيم بطولة الأمم المقبلة من الكاميرون لعدم جاهزية الملاعب والمنشآت.

ونشر تركي آل الشيخ “تغريدة” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلًا من الكاميرون، وأعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك”.

روابط ذات صلة

مسك الخيرية تشارك في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال

مسك الخيرية تشارك في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال
“الغذاء والدواء” توقف خطوط إنتاج 11 مصنع أغذية ومياه وتضبط 38 طنّ أغذية مخالفة

“الغذاء والدواء” توقف خطوط إنتاج 11 مصنع أغذية ومياه وتضبط 38 طنّ أغذية مخالفة
بالفيديو| مشهد مبهر.. صاعقة تضرب ساعة مكة وقت الآذان

بالفيديو| مشهد مبهر.. صاعقة تضرب ساعة مكة وقت الآذان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*