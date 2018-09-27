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بدعم رئيس هيئة الرياضة.. الكرواتي بيليتش مدرباً للاتحاد

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بدعم رئيس هيئة الرياضة.. الكرواتي بيليتش مدرباً للاتحاد

بدعم رئيس هيئة الرياضة.. الكرواتي بيليتش مدرباً للاتحاد
http://almnatiq.net/?p=637160
المناطق - الرياض

وقعت إدارة نادي الاتحاد رسميا مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش لقيادة الفريق الأوّل في الفترة المقبلة، حيث جرت مراسم التوقيع في مدينة نيويورك الأمريكية، بحضور رئيس الهيئة العامة للريضة تركي آل الشيخ.

وبدأ المدرب بيليتش مسيرته التدريبية في عام 2002 كمدرباً مؤقتاً في فريقه الذي بدأ وأنهى اللعب فيه هايدوك سبليت، وظل فيه حتى 2002، ثم تولى قيادة منتخب كرواتيا تحت 21 عاماً حتى 2006، عندما استلم زمام المنتخب الأول خلفاً للمدرب زلاتكو كرانيتشار ونجح في قيادة منتخب بلاده ليورو 2008، وفشل في الوصول لكأس العالم 2010، لكنه تأهل ليورو 2012 الذي كان الأخير له مع المتتخب.

وكانت البداية مع لوكوموتيف موسكو الذي قضى فيه موسماً واحدا، ثم انتقل لبشكتاش التركي الذي ظل فيه حتى مايو 2015، أما آخر محطاته فكانت في وست هام الإنجليزي، وكان الموسمين الأولين له رائعين نجح خلالهما في المشاركة في الدوري الأوروبي، لكن موسمه الأخير كان سيئاً جداً وعانى فيه الفريق من تراجع في المستوى أدى لإقالته في نوفمبر 2017، ومنذ ذلك الحين لم يتعاقد الكرواتي مع أي فريقاً آخر

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