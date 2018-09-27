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بالفيديو| مشهد مبهر.. صاعقة تضرب ساعة مكة وقت الآذان

بالفيديو| مشهد مبهر.. صاعقة تضرب ساعة مكة وقت الآذان
http://almnatiq.net/?p=637166
المناطق.. إسلام داوود

مقطع فيديو يخلع القلوب، ويبكي الأعين، رصده بعض الأشخاص لظاهرة فريدة، حدثت قرب الحرم المكي وقت آذان العشاء.
ساعة مكة الواقفة بالقرب من الحرم، كانت على موعد مع موقف مهيب حيث ضربتها عدة موجات صاعقة أثناء خروج آذان العشاء من المسجد الحرام، في حادثة لفتت انتباه الحضور، لرهبة الموقف.
وبعد دقائق من تصوير الفيديو، انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي حيث، أعرب البعض عن مهابة الموقف وقوته، فيما ردد آخرون آيات قرآنية، وأذكار دينية.

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