مسك الخيرية تشارك في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال

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شارك مركز المبادرات التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية) أمس في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال الذي عقد في مدينة نيويورك الأميركية بجلسة نقاش بعنوان (مساهمة الشباب في بناء اقتصاد المستقبل) ، بحضور أكثر من مائة مشارك من رؤساء الوفود والمدراء التنفيذيين والقادة الشباب.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المتحدثين من قطاعات متنوعة وهم الرئيس التنفيذي التقني لشركة هايبرلوب جوش جيجل و الرئيس التنفيذي لأوبر ودارا خسروشاهي و الرئيس التنفيذي لشركة شوباني حمدي أولوكايا والرئيس التنفيذي لشركة أكومين وجاكلين نوفوغراتز و الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنديفور وليندا روتنبرغ ، وأدار النقاش كبير المستشارين في بلومبرغ جوش شتاينر .

وقد طرح المتحدثون افكاراً متنوعة حول الصناعات المستقبلية ذات الأثر النوعي وكيف يمكن أن يكون الشباب جزءاً محورياً فيها ، متناولين كيفية إسهام التحولات التقنية الجديدة في دعم الناتج المحلي للدول، كما أكدوا على دور العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في إطلاق قدرات الشباب في مجتمعات مختلفة، وفي مساعدة المشاريع الناشئة للعب دور أكبر في الأعمال التجارية لبلدانهم.

وحققت الجلسة تفاعلاً في تسليط الضوء باتجاه الحاجة إلى إشراك المزيد من القادة الشباب في مكافحة التحديات العالمية الراهنة وتسخير مهاراتهم لصالح خلق اقتصاد مستقبلي أكثر تكاملاً، من خلال العمل على تحفيز قادة العالم من أجل الالتزام بالمبادرات الجديدة وإظهار الدعم لمختلف قضايا الشباب على مستوى العالم.

الجدير بالذكر بأن “مسك الخيرية” تشارك للعام الثاني على التوالي كأحد الشركاء الرسميين في منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال لتفعيل شراكاتها مع عدة مؤسسات دولية كبرى بما يسهم في تكريس توجهها الاستراتيجي بدعم وتمكين الشباب السعودي، وقد جاءت هذه المشاركة بعد يوم واحد من توقيع “مسك الخيرية” شراكة مع الأمم المتحدة لتصبح بذلك أول منظمة غير حكومية تشارك في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الأولى للشباب.