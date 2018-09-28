رنية تحتفل باليوم الوطني الثامن والثمانين

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احتفلت محافظة رنية باليوم الوطني الثامن والثمانين لتوحيد المملكة العرية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز – رحمه الله – حيث أقامت احتفالها بهذا اليوم المجيد في ساحة الاحتفالات العامة التابع لبلدية رنية للرجال وفي حديقة الفيحاء للنساء والأطفال وأعد لهما برامج منظمة أشرف عليه ورعاه رئيس اللجنة العليا للاحتفال محافظ رنية سعود بن عبدالمحسن القحطاني واشتمل فقرات متنوعة بحضور مسؤولو الإدارات الحكومية والخاصة ومشايخ القبايل والأعيان وجمع غفير من الأهالي، وبدأ الاحتفال باستعراض لمحافظ رنية والمسئولين للمعارض التي أعدتها كلا من بلدية رنية والكلية الجامعية وإدارة مكافحة المخدرات ومستشفى رنية ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والكهرباء ومعرض الصناعات الحرفية ومعرض التراثي الشعبي في صالة للمعارض بمقر الاحتفال ثم بدأت فقرات الحفل – الذي قدمه ملفي السبيعي وإبراهيم السبيعي – بالنشيد الوطني ثم القرآن الكريم ثم كلمة محافظ رنية الذي قال فيها : نرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – اسمى آيات التهاني والتبريكات بمرور ثمانية وثمانون عاما على توحيد المملكة العربية السعودية علي يد المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذه المناسبة العزيزة التي تتكرر كل عام ونتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة بل تميزت على كثير من الدول بقيمها الدينية السمحة حتى أصبحت موطنا آمنا للمسلمين ، وأولت الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة جل اهتمامها وأن الاحتفاء باليوم الوطني الموا فق واحد الميزان من كل عام فرصة عظيمة نتأمل من خلالها وبكل فخر واعتزاز هذه المسيرة الوطنية الطويلة للمملكة الحافلة بالعطاء والبناء والنماء والازدهار حتى بات الوطن يعيش عهدا زاهيا وزاهرا وفق تطلعات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 كما يسعدني ان اتقدم باسمي وأسمكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل الى مقام سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير المنطقة على ما يولون لمحافظة رنية من اهتمام ورعاية واشكر جميع الجهات البلدية والتعليمية والأمنية وكافة القطاعات والمشاركين في إنجاح هذا الحفل وإثراء هذا الحراك الثقافي الوطني بجانبية الرجالي والنسائي لتعزيز مبدأ المواطنة لدى أبناء وبنات مجتمعنا الغالي في رنية سائلين الله عز وجل أن يديم على مملكتنا أمنها و ازدهارها وأن ينصر جنودنا المرابطون على الحدود تلا ذلك كلمة اللجنة المنظمة لرئيس بلدية رنية عتيق القثامي الذي رفع فيها اجمل التهاني الى حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب والسعودي مستعرضا دور المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في جمع شتات الأمة وتوحيد المملكة على كلمة التوحيد وسار على نهجه أبناؤه الأوفياء من بعده وما تنعم به المملكة وشعبها من نعم الأمن والأمان ورغد العيش والإنجازات التي تحققت لمحافظة رنية من مشاريع كبيرة وكلمة للأهالي والقيت قصائد وطنية بالفصحى والنبطي وفقرات إنشاديه واوبريت قدمها شباب المحافظة عبرت عن مناسبة اليوم الوطني ومنجزات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والولاء والطاعة للقيادة ثم قدمت العرضة السعودية وفنون شعبية أخرى شارك بها الجميع ونالت إعجاب الحضور وفي نهاية الحفل كرم محافظ رنية شهداء الواجب من أبناء المحافظة وكرم الجهات المشاركة في الحفل ثم أطلقت الألعاب النارية معبرة عن فرح الجميع بهذا الاحتفال الكبير .