رئاسة شؤون الحرمين تستنفر جهودها لإزالة آثار الأمطار على المسجد الحرام

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استنفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي جهودها لإزالت آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المسجد الحرام من أجل المحافظة على قاصديه و تهيئة الأجواء لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة , حيث عم الطائفين والزائرين الفرح والسرور مستبشرين برحمة الله أن يتقبل منهم دعاءهم وأن يتم عليهم رضوانه.

وقد تأهبت الإدارات المعنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها, وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها .

