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الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=637189
المناطق - واس

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية ، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات التي تسهل معالجة طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وفحصها وتسجيلها، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) الـ 58 في جنيف.
وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم ، ومن الجانب الأمريكي وكيل وزارة التجارة لشؤون الملكية الفكرية ومدير مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الامريكية السيد أندريه إيانكو، بهدف تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في البلدين، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما، والقيام بتبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بتطوير وتحسين العمل في المجالات المتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية واستخدامها وحمايتها وانفاذها وفقاً لمسؤوليات المشاركين في هذا المجال .
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدأت بتنفيذ استراتيجيتها بشراكات محلية ودولية تضمن الجودة وتوظف التقنية.

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