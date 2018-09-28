بلدية محافظة تيماء تنفذ مشروع التحسين والتجميل لمسطحات الخضراء

المناطق - تيماء - محمد العنزي :

نفذت بلدية محافظة تيماء مشروع التجميل والتحسين في مختلف الشوارع الرئيسية والمداخل بالمحافظة وعدد من المواقع بجهودها ألذاتية حيث تواصل أعمالها الميدانية لزيادة المسطحات الخضراء التى تتجاوز 56000م2 .

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء سعيد بن خليل السعيد أن بلدية تيماء حرصت على تشجير الطرق والحدائق من أجل تنفيذ مشروع التجميل والتحسين وذكر ان قسم الزراعة ممثل بمدير إدارة الحدائق والتجميل محمد مليح العنزي قام بالتشجير وتزيين مداخل المحافظة والميادين العامة وتم أنشاء مساحات خضراء بجانب السورالاثري وسفلتة المواقف المحيطة فيه وزراعة الاشجار لتكون من الأماكن المميزة بالمحافظة وتكون متنفس الى أهالي تيماء .

وأشار السعيد إلى أن بلدية تيماء ستواصل أعمالها بزيادة وتطوير المداخل والميادين العامة والدوارات، فضلًا عن تزيين الدوارات والشوارع بالزهور الدائمة والحولية، داعيًا الجميع للاهتمام بالنظافة والمحافظة على مزروعات الزينة، من أجل الاستمتاع بجمالها.