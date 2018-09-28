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محافظ تيماء يرعى ويكرم سبع خاتمين لكتاب الله تعالي

محافظ تيماء يرعى ويكرم سبع خاتمين لكتاب الله تعالي
http://almnatiq.net/?p=637207
المناطق- تيماء - محمد العنزي

رعى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري مساء هذا اليوم حفل جمعية آية لتحفيظ القرآن الكريم المقام بعنون اللقاء التعريفي لجمعية آية لتحفيظ القرآن الكريم بحضور وكيل محافظ تيماء محمد متروك الزوين و أصحاب الفضيلة والقضاه وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية واطلع محافظ تيماء على إنجازات الجمعية في فلم وثائق في مجال تعليم الطلاب والطالبات وكبار السن من النساء والرجال في حلقات تحفيظ القران الكريم من تجويد وتدبر وحفظ مشيد بدورها السامي التي تقوم بة

وأوضح رئيس جمعية آية فيصل بن علي الشمري ان ما يقومون به هو ومنسوبي جمعية آية واجب ديني ووطني من خلال نشر حلقات تحفيظ القران في أحياء المحافظ وتهيئة الأجواء والبيئة المناسبة لحفظ كتاب الله وذكر انه من خلال هذا الحفل تم تكريم عدد أربع خاتمين وثلاث خاتمات لكتاب الله تعالى بدروع وشهادات شكر ومبالغ مالية .

وأشار الى ان قيادتنا الرشيده حفظهاالله تسعى لانشاء جيل متمسك بكتاب الله وسنتة حافظ لة وعامل بة ويقيم حدودة
واردف قائلا ان دولتنا حفظة تسعى بكل طاقتها وإمكانيتها لخدمة الاسلام والمسلمين وان حلقات تحفيظ القران تشجع الشباب على حفظ القران وتدبرة لما ينعكس عليهم إيجاب بالتحلي بالاخلاق الحميدة مستدل بذلك في حديث الرسول
صلى الله على وسلم ” خيركم من تعلم القران وعلمة ”

وختم حديثه قائلا ان زيارة محافظ تيماء تأكد حرصة على أبناء هذا الوطن المعطاء بنشاء جيل صالح متمسك بكتاب الله ويخدم به دينه ووطنة سائلا المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة الامن والايمان وان يحفظ قيادتنا الرشيدة وان يؤيدهم لكل مافيه خير للبلاد والعباد.

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