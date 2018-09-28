فنون أبها تحتفي بالوطن ” شعرا”

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‏تنظم جمعية الثقافة والفنون في أبها مساء غد الجمعة أمسية وطنية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 88 و سيحيها الشعراء علي السالمي و أحمد المازني وعبدالرحمن الوهابي و المنشد حسن المهداني في مقر الجمعية بمركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة ‎.

وبين مدير الجمعية احمد السروي أن هذه الأمسية تأتي ضمن البرامج الاحتفائية باليوم الوطني والتي شملت معارض فنية وعروض الأطفال وعروض شعبية و سينمائية توزعت بين مطار أبها ومقر الجمعية .