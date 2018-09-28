جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط تكرم الخطوط السعودية للتموين

المناطق - عادل الزهراني

بتنظيم من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، تم تكريم شركة الخطوط السعودية للتموين لأفضل تقرير سنوي في حفل المؤتمر السنوي لعلاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في نسخته العاشرة، والذي انعقد في منتجع بلغاري بدبي. حيث تم تصنيف التقرير السنوي لشركة الخطوط السعودية للتموين من بين أفضل 10 على مستوى الشرق الأوسط في كلٍ من الفئات المطبوعة و الرقمية، بجانب مجموعة من الشركات المرموقة في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، و جمهورية مصر العربية. يتوج هذا التقدير المعايير العالمية التي تطبقها شركة الخطوط السعودية للتموين في ممارسات علاقات المستثمرين و الشؤون الإدارية الخاصة بالشركة.

وصرح الأستاذ وجدي بن محمد الغبّان، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين على هذا التكريم بقوله: “نحن فخورون للغاية بتصنيفنا كواحدة من أفضل 10 شركات في الشرق الأوسط في هذا الحفل السنوي المرموق. حيث تتبنى شركة الخطوط السعودية للتموين أعلى المعايير الدولية في علاقات المستثمرين و شؤون الشركة، بالتركيز على التواصل الواضح والشفاف مع المجتمع الاستثماري و الجهات ذات العلاقة”. و أضاف: ” ويعتبر هذا التقدير حافزًا قويًا من شأنه تشجيع الشركة على السعي إلى تحقيق أعلى مستويات التميز و المزيد من الإنجازات “.

من جانبه، عزز الأستاذ سلطان البوق، المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة في شركة الخطوط السعودية للتموين، هذا التكريم بقوله: “يعتبر هذا التقدير المرموق بمثابة شهادة على العمل الجاد والتفاني الذي يقوم به فريقنا، وهو دافع قوي لنا لتطوير ممارساتنا فيما يخص علاقات المستثمرين من خلال اعتماد و تطبيق أفضل المعايير الدولية، مع الالتزام الدائم بقواعد الإفصاح الخاصة بسوق المال”.

قيمت لجنة التحكيم تقارير سنوية من 10 دول مختلفة على أسس مقاييس محددة مسبقًا ترتكز على المفهوم المتناسق، وأسلوب التواصل و طرح المعلومات، والتصميم، والتنظيم، والمحتوى.

هذا وأتاح حفل (MEIRA) السنوي لعلاقات المستثمرين في الشرق الأوسط منصة تواصل للحضور حول تحديات الأسواق المالية وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تثقيف المشاركين وأصحاب رؤوس الأموال حول أهمية علاقات المستثمرين والشفافية والتواصل المؤسساتي و الحوكمة.