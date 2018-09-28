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معهد الصحة الألماني: الغفوة أثناء العمل تساعد الموظف على تجديد نشاطه

معهد الصحة الألماني: الغفوة أثناء العمل تساعد الموظف على تجديد نشاطه
http://almnatiq.net/?p=637269
المناطق_وكالات

قال أوتس نيكلاس فالتر، من معهد استشارات الصحة المهنية الألماني، إن الغفوة أثناء العمل تساعد على تجديد نشاط الموظف ومن ثم زيادة إنتاجيته.

وأوضح فالتر أن المدة الصحيحة للغفوة ينبغي ألا تزيد عن 15 دقيقة اعتباراً من النعاس، ويمكن ضبط هذه المدة بواسطة المنبه، علماً بأن النوم لمدة أطول من ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية بسبب الاستيقاظ من حالة النوم العميق.

وأوضح أنه من الأفضل أخذ الغفوة في الفترة بين الساعة 1 ظهراً والساعة 4، حيث غالباً ما تخور القوى لدى معظم الأشخاص خلال هذه الفترة لأسباب تتعلق بالإيقاع الحيوي للجسم البشري.

وأشار إلى أنه من المهم أيضاً أن يتخذ الجسم وضعية مريحة أثناء الغفوة سواء في وضع الجلوس أو الاستلقاء.

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