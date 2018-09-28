المملكة تطلق برامج طموحة لتحسين جودة الحياة

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أيّد وفد المملكة العربية السعودية أمس بـيان مجـموعـة السبعة والسبعين والصين الــذي قــدمــته جمهورية مــصر العربية فــي الاجــتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالمكافحة والـــتحكم بالأمراض غير المعدية.

وتقدم الوفد المكون من الدكتور عبدالله عسيري و الدكتور أحمد حقوي من وزارة الصحة، بالشكر و التقدير لوفدي إيطاليا والأورغواي بـصفتهما ميسري القرار المعنون ( الوقاية والسيطرة على الأمراض غير المعدية ).

وأشار وفد المملكة في الاجتماع لمشاركة الــمملكة الــعربــية الــسعوديــة فــي مفاوضات صــياغــة الإعــلان ضــمن مجموعة الســبعة والســبعين والــصين رغــبة مــن الوفد فــي الــوصــول لــنص يــضمن تسريع وتــيرة الــتقدم المحـرز فـي مـجال مكافحة الأمـراض غـير الـمعديـة.

وقال إن الـمملكة وضعت تـحقيق أهـداف الـتنمية المســتدامــة في مــقدمــة أولويات بــرامــج الــتحول الــوطــني وصــولاً إلى رؤيــة الــمملكة ٢٠٣٠ م و أظهــرت الــتزام المملكة ســياســيًا على أعلى المستويات لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح الوفد خلال مداخلته في الاجتماع فـي هـذا الإطـار إطـلاق الـمملكة بـرامـج طـموحـة لتحسـين جــودة الــحياة و رفــع مــتوســط الأعــمار مــن خــلال خــفض عــبء الأمــراض غــير الــمعدية.

وأكد وفد المملكة تنفيذ هـذه الـبرامـج عـبر شـراكـات وطـنية واسـعة مـع الجـمعيات الـعلمية و المؤسسات الأكاديمية و الـــقطاع الخاص.

وقدم نماذج للسياسات والبرامج التي تبلورت في العام الحالي في شكل برامج السيطرة عـلى التبغ و مشتقاته خطوات مهمة تـمثلت فـي إصـدار وتـنفيذ عدد مـن التشـريـعات الـوطـنية وتنفيذ عدد مــن التدابير لخفض محتوى السكر والزيوت المهدرجة في الأغذية المصنعة.

وأعلن ترحيب الـمملكة العربية السعودية بـتضمين الـقرار لـلفقرة الـمعنية بـتعزيـز وصـول الأدويـة إلى جميع المرضى حول العالم بأسعار معقولة.

واختتم وفد المملكة مداخلته في الاجتماع بتأكيده الالتزام بـتقديـم الـجهود الـممكنة لـضمان حـياة أفـضل و استعداده للمشاركة بالخبرات الـمقدمـة فـي هذا الصدد.