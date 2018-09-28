توقيف راكب.. فتح باب الطائرة بدلاً من المرحاض

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كاد أحد ركاب رحلة GoAir- من العاصمة الهندية نيودلهي إلى باتنا- أن يتسبب في كارثة جوية، حين توجه إلى باب الخروج من الطائرة أثناء الطيران وحاول فتحه، معتقدا أنه باب المرحاض. ما أثار حالة من الذعر بين المسافرين البالغ عددهم 150 راكبا، وبدأوا بالصراخ، وسط دهشة الراكب (شاب عشريني)، إذ أصر على محاولته، مؤكدا أنه بحاجة إلى استخدام المرحاض بشكل عاجل، ولحسن الحظ لم يتمكن من فتح الباب بسبب ضغط الهواء، فيما تدخل طاقم الطائرة في الوقت المناسب ومنعوه من فتح الباب، وقيدوه، ثم سلموه في وقت لاحق إلى أمن المطار. وذكرت صحيفة Times of India أن الشاب يعمل في أحد البنوك الخاصة في Ajmer، وذكرت أنه يسافر للمرة الأولى في حياته على متن طائرة. وقال سانورا خان، الضابط المسؤول عن الشرطة المحلية: «ساد الهلع على متن الطائرة، وتم تقييد الراكب وتسليمه إلينا أخيرا، إذ قال إن الاضطراب الحاصل نتج عن صعوده على متن طائرة لأول مرة في حياته»، وفقا لصحيفة تلغراف.