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محافظ الزلفي يستقبل رواد الحركة الكشفية بالمحافظة

محافظ الزلفي يستقبل رواد الحركة الكشفية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=637284
المناطق_الزلفى

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب الضويحي ، في مكتبه اليوم نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، ومدير تعليم محافظة الزلفي الرئيس الفخري لمكتب رواد الحركة الكشفية بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي، وعددا من أعضاء مكتب الرابطة ، الذين قدموا له التهنئة باليوم الوطني الــ 88 للمملكة .

وقدم خلال الاستقبال مسئول المكتب بالمحافظة فهد بن سليمان الفهيد ،للمحافظ , نسخة من منجزات المكتب على مستوى مكاتب المملكة ، وأطلعه على خطة وبرامج المكتب المستقبلية الداخلية والخارجية ، وأثنى المحافظ على مايقدمه رواد الكشافة من أعمال متميزة للمجتمع ، كما سلم له مدير التعليم هدية تذكارية بمناسبة اليوم الوطني، وشارك المحافظ في لوحة المشروع الكشفي الوطني ” أنا الوطن ” الذي تنفذه جمعية الكشافة العربية السعودية للعام العاشر على التوالي.

من جهته عبر الفهد خلال الاستقبال عن شكره وتقديره لمكتب رواد المحافظة على ما يقدم من مبادرات لخدمة وتنمية المجتمع ، مشيداً بالتكامل والدعم والتناغم بين رواد الكشافة وإدارة التعليم ، كما رحب مدير التعليم بالزلفي بمزيد من التعاون بين الادارة ومكتب الرواد من أجل دعم وتقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع ، ودعم الأخوة الكشفية بين الأجيال ، وتبادل الخبرات مع الآخرين.

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