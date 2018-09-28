مكتب التعليم بدومة الجندل يحتفي باليوم الوطني 88

المناطق_محمد الحسن ، تصوير : فيصل هويدي

بحضور سعادة محافظ دومة الجندل المكلف الأستاذ حمد غريب العنزي وسعادة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومديري القطاعات الخدمية و العسكرية وقادة المدارس احتفى مكتب التعليم بدومة الجندل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (88) بإشراف مدير مكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح ومشرف النشاط الأستاذ محمد بن شاكر الجباب ورعاية مدارس التحكيم الأهلية .

وبعد استقبال الضيوف تم إفتتاح المعرض الفني والذي يحتوي على ثلاث أقسام وهي قسم مرسم حر لطلاب مدارس المحافظة وقسم معرض أعمال المدارس الفنية وقسم معرض صور ولاة الامر .. والمعرض الفني من إعداد الأستاذ محمد سالم جاد الله ومجموعة من معلمي التربية الفنية المتميزين تحت اشراف مشرف التربية الفنية بالمكتب الأستاذ ناصر نويصر الحسن .

ثم بدأ الحفل بالنشيد الوطني قدمه طلاب الكشافة ثم القران الكريم تلاه الطالب محمد عمر الأحمد ثم كلمة لمدير مكتب التعليم بدومة الجندل رحب فيها بالحضور وقدم تهنئة بهذه المناسبة للقيادة الحكيمة والشعب الكريم مقدما شكره لمدارس التحكيم الأهلية لرعايتها للحفل وشكر مشرف النشاط الطلابي بالمكتب .. بعدها قصيدة وطنية للطالب عبدالحميد محمد المعزي وقصيدة وطنية للشاعر عبدالمجيد محمد العابد ثم اوبوريت عزة وطن من كلمات الشاعر احمد سليم وألحان المهندس عامر السالم وتسجيل استديو موال وأداء مجموعة من طلاب مدارس التحكيم الأهلية .. ثم عرض مرئي من إعداد ومونتاج مدرسة أمجاد الفاروق الأهلية .

بعدها كرم سعادة محافظ دومة الجندل وسعادة مدير عام التعليم المدارس المتميزة في تنفيذ برنامج الاحتفال باليوم الوطني 88 واخير شارك الجميع العرضة السعودية حيث شارك فيها مدير التعليم والمحافظ ومدير المكتب والمشرفين و الطلاب .