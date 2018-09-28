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رصد 42 مخالفة لنظام مكافحة التبغ في نجران

رصد 42 مخالفة لنظام مكافحة التبغ في نجران
http://almnatiq.net/?p=637297
المناطق_نجران

نفذت فرق مكافحة  التبغ بمنطقة نجران خلال شهر سبتمبر “64” جولة تفتيشية  في منافذ بيع التبغ  وذلك في إطار جولاتها المستمرة ، حيث تم ضبط، 42  مخالفة  تمثلت في بيع سجائر أقل من 10 حبات وتبغ مخلوط تمباك + شمة  وبيع معسل أقل من 500 غرام وبيع مشتقات التبغ التي لا تحمل بيانات تحذيرية، حيث تمت مصادرتها وإتلاف كامل المضبوطات

كما تم تنفيذ  50 جولة على المنشآت الصحية خلال نفس الفترة حيث لم تسجل فرق المكافحة أي مخالفة لنظام مكافحة التبغ ، وقد شملت الزيارات المنشآت التجارية (فنادق -مقاهي ) والتي تسمح بالتدخين في مواقع مغلقة حيث تم رصد 10 مخالفات لنظام مكافحة التبغ .

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