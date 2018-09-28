ثانوية الملك فيصل ببريدة تستحضر الدور البطولي لرجال الأمن وتكرمهم باليوم الوطني

ثانوية الملك فيصل ببريدة تستحضر الدور البطولي لرجال الأمن وتكرمهم باليوم الوطني

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ثانوية الملك فيصل ببريدة تستحضر الدور البطولي لرجال الأمن وتكرمهم باليوم الوطني

ثانوية الملك فيصل ببريدة تستحضر الدور البطولي لرجال الأمن وتكرمهم باليوم الوطني
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المناطق_بريدة

استحضرت ثانوية الملك فيصل بمدينة بريدة ، الدور البطولي لرجال الأمن البواسل المشاركين بالحد الجنوبي ، وذلك خلال احتفالها باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية صباح امس ( الخميس ) ، وقدمتهم كنماذج فخر واعتزاز امام الطلاب تقديرا لادوراهم البطولية وعرفانا بجهودهم لحماية وطننا الغالي .
وذكر قائد ثانوية الملك فيصل ببريدة الاستاذ رشيد الفريدي ، بأن احتفالية اليوم الوطني كانت شاملة ومميزة لابراز مسيرة الوطن وما تحقق على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، و ابناءه الملوك من بعده ، حتى عهد الحزم والعزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – ، مشيرا الى ان الاحتفالية باليوم الوطني شهدت تكريم أولياء الامور المشاركين بالحد الجنوبي ومنحهم دروعاً و أوشحة تقديرا لمشاركتهم بالحد الجنوبي ، واعتزازاً وفخرا بما يبذلونه للذود عن حدود الوطن .
واشار الفريدي بأن الإحتفال باليوم الوطني تم اعداده وتنظيمه لتعزيز الروح الوطنية لدى النشء وغرس حب الوطن في نفوسهم ، مشيدا بالأدوار التي قام بها رائد النشاط الطلابي عبدالله الهويمل والمرشد الطلابي عبد الملك الجمعة والمعلم محمد البطي ، وهو ما اثمر عن مشاركة فاعلة للطلاب وسط تقدير من جميع الحضور .

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