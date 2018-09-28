الأمير تركي بن هذلول يرعى حفل تعليم نجران باليوم الوطني ال 88

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران،اليوم حفل إدارة تعليم منطقة نجران بذكرى اليوم الوطني 88للمملكة،وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.

وقام سموه فور وصوله بافتتاح وثيقة “ولاء وانتماء” التي أعدتها الإدارة بهذه المناسبة،واستمع لشرحاً مفصلاً من مدير عام تعليم منطفة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، لما تتضمنه المبادرة من أهداف وقيم وطنية وتربوية.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم،ثم القى مدير عام التعليم بالمنطقة كلمة،أكد فيها دأب قادة وطننا الغالي منذ تأسيسة على يد الأمام الموحد،والملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن-رحمه الله- على نشر العلوم والآداب والثقافة وتشجيع البحث العلمي،فشيدوا لذلك المدارس والمعاهد والجامعات في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة نجران التي حظيت بالعديد من المشروعات التعليمية المختلفة،منوهاً

بالعهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ،التي سمت فيه مكانة المملكة العالمية بما حباها الله من إمكانيات وقدرات تتوافق مع متطلبات هذا العصر، فكانت الأهداف العالية هي المُرتَقَى لدرب النهضة والحزم في جميع المجالات واستمرار لدعم العلم وأهله و العطاء والاستثمار في المعرّفة،بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ،التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان-حفظة الله- ،الهادفة إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاستثمار المعرفي والعلمي بما ينعكس إيجاباً على مسيرة النماء والعطاء لوطننا الغالي.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بعنوان “بكم ننعم بالأمان”،يستعرض تضحيات رجال الأمن وجنودنا البواسل في حماية أمن واستقرار الوطن،ثم قدم عدداً من طالبات التربية الخاصة بمدارس المنطقة فقرة وطنية بعنوان “مشاعر لا تنضب”،تلا ذلك أوبريت إنشادي بعنوان ” مهد الرسالة” ،من أداء طلاب التعليم بمدارس المنطقة.

وفي ختام الحفل كرم سمو نائب أمير نجران الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الاحتفال،كما قدم مدير التعليم بالمنطقة هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة