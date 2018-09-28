الجامعة الإسلامية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

المناطق - الرياض

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف الصحية الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين في المركز الطبي الجامعي عن طريق المسابقة الوظيفية (للرجال والنساء).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– طبيب استشاري (أمراض باطنة)

– طبيب استشاري (اسنان)

– طبيب نائب (أخصائي عيون)

– طبيب نائب (أشعة)

– طبيب نائب (أنف وأذن وحنجرة )

– طبيب نائب (نساء وولادة)

– طبيب نائب (جلدية)

– طبيب نائب (طبي نفسي)

– طبيب نائب (جراحة)

– طبيب نائب (أطفال)

– طبيب نائب (أطفال)

– طبيب نائب (نساء وولادة)

– طبيب نائب (عظام)

– طبيب نائب (مسالك بولية)

– طبيب مقيم (طب عام)

– طبيب مقيم (صدرية )

– طبيب مقيم (طب عام)

– طبيب مقيم (جلدية)

– طبيب مقيم (طب عام)

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط اعتباراً من الأحد القادم 1440/1/20هـ حتى السبت الموافق 1440/1/26هـ مع أرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة أعلاه في ملف (PDF).

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