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الجامعة الإسلامية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف شاغرة للجنسين
http://almnatiq.net/?p=637316
المناطق - الرياض

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف الصحية الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين في المركز الطبي الجامعي عن طريق المسابقة الوظيفية (للرجال والنساء).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– طبيب استشاري (أمراض باطنة)
– طبيب استشاري (اسنان)
– طبيب نائب (أخصائي عيون)
– طبيب نائب (أشعة)
– طبيب نائب (أنف وأذن وحنجرة )
– طبيب نائب (نساء وولادة)
– طبيب نائب (جلدية)
– طبيب نائب (طبي نفسي)
– طبيب نائب (جراحة)
– طبيب نائب (أطفال)
– طبيب نائب (أطفال)
– طبيب نائب (نساء وولادة)
– طبيب نائب (عظام)
– طبيب نائب (مسالك بولية)
– طبيب مقيم (طب عام)
– طبيب مقيم (صدرية )
– طبيب مقيم (طب عام)
– طبيب مقيم (جلدية)
– طبيب مقيم (طب عام)

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط اعتباراً من الأحد القادم 1440/1/20هـ حتى السبت الموافق 1440/1/26هـ مع أرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة أعلاه في ملف (PDF).

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