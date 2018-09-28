الجامعة الإسلامية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف الصحية الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين في المركز الطبي الجامعي عن طريق المسابقة الوظيفية (للرجال والنساء).
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– طبيب استشاري (أمراض باطنة)
– طبيب استشاري (اسنان)
– طبيب نائب (أخصائي عيون)
– طبيب نائب (أشعة)
– طبيب نائب (أنف وأذن وحنجرة )
– طبيب نائب (نساء وولادة)
– طبيب نائب (جلدية)
– طبيب نائب (طبي نفسي)
– طبيب نائب (جراحة)
– طبيب نائب (أطفال)
– طبيب نائب (أطفال)
– طبيب نائب (نساء وولادة)
– طبيب نائب (عظام)
– طبيب نائب (مسالك بولية)
– طبيب مقيم (طب عام)
– طبيب مقيم (صدرية )
– طبيب مقيم (طب عام)
– طبيب مقيم (جلدية)
– طبيب مقيم (طب عام)
وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط اعتباراً من الأحد القادم 1440/1/20هـ حتى السبت الموافق 1440/1/26هـ مع أرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة أعلاه في ملف (PDF).
التعليقات (٠) اضف تعليق