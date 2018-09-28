السعودية ومصر والأردن و4 دول تدعو لتشكيل لجنة دستورية عاجلة لحل أزمة سوريا

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السعودية ومصر والأردن و4 دول تدعو لتشكيل لجنة دستورية عاجلة لحل أزمة سوريا

السعودية ومصر والأردن و4 دول تدعو لتشكيل لجنة دستورية عاجلة لحل أزمة سوريا
http://almnatiq.net/?p=637329
المناطق - الرياض

أصدرت 7 دول بيانا مشتركا بشأن سوريا، دعت خلاله إلى “تشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا”.

وصدر البيان وفقا لـ CNN من قبل السعودية، مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في البيان: “نحن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نؤيد في البيان التالي لتشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وذكر البيان أنه “استمر النزاع السوري لأكثر من 7 سنوات على حساب مئات الآلاف من الأرواح والملايين الذين شردوا قسراً بسبب العنف داخل سوريا وخارج حدودها. وهناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع. ولا يوجد حل عسكري للحرب ولا بديل عن الحل السياسي”.

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