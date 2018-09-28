روسيا: الاستعدادات جارية لنزع السلاح من إدلب

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المناطق - وكالات

كشف نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن العمل جارٍ حالياً لإقامة منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب السورية، حسب ما نقلته وكالات روسية للأنباء.

من ناحية أخرى، قال بوغدانوف إن روسيا وإسرائيل “على اتصال مستمر” فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية في سوريا هذا الشهر.

وكان قد قُتل الطاقم الروسي المكون من 15 شخصاً حينما سقطت الطائرة، وهي من طراز إليوشن 20، قرب اللاذقية في شمال سوريا يوم 17 سبتمبر/أيلول.

وقالت موسكو إن سوريا أسقطت الطائرة بعد وقت قصير من قصف مقاتلات إسرائيلية لهدف في المنطقة، وألقت باللوم على إسرائيل في الواقعة.

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