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” مطارات الرياض” تطور منطقة تفتيش المسافرين في الصالات الدولية بمطار الملك خالد الدولي

” مطارات الرياض” تطور منطقة تفتيش المسافرين في الصالات الدولية بمطار الملك خالد الدولي
http://almnatiq.net/?p=637362
المناطق - واس

انهت شركة “مطارات الرياض” بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة مشروع تطوير منطقة تفتيش المسافرين والأمتعة في منطقة المغادرة بالصالات الدولية 1و 2 في مطار الملك خالد الدولي، الذي يأتي استكمالاً للتوجه الاستراتيجي في تطوير الخدمات والمنتجات المقدّمة بهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار العاصمة.
وكشفت “مطارات الرياض” عن الانتهاء من المشروع على مرحلتين، حيث عملت في المرحلة الأولى على تنظيم ممرات دخول المسافرين على نحو انسيابي وسريع، وتوفر الكثير من الوقت والجهد أثناء إنهاء إجراءات السفر عبر المطار،فيما شملت المرحلة الثانية رفع القدرة الاستعيابية للمسافرين عن طريق زيادة أجهزة التفتيش، فيما تم اعتماد أعلى المعايير الدولية والمحلية على هذا الصعيد.
يذكر أن شركة “مطارات الرياض” التي تتولى حالياً إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض تعتزم ضمن خططها إطلاق حزمة من المشاريع والخدمات التطويرية التي من شأنها التيسير على المسافرين، وتعزيز تجربتهم من خلال تقديم الخدمات المميزة لهم.

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