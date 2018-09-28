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رئيس هيئة حقوق الإنسان : تميزت مسابقة الملك عبدالعزيز بالعدالة بين المتسابقين بقيادة محكمين مؤهلين

رئيس هيئة حقوق الإنسان : تميزت مسابقة الملك عبدالعزيز بالعدالة بين المتسابقين بقيادة محكمين مؤهلين
http://almnatiq.net/?p=637365
المناطق - واس

نوَّه معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، بجهود المملكة في سبيل خدمة القرآن الكريم، وتبصير الناس به في داخل المملكة وخارجها.
وقال بمناسبة تنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 40 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين ــ: إنَّ هذه المسابقة القرآنية التي تتبناها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين على الإقبال نحو كتاب الله تعالى حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وتذكي روح المنافسة الشريفة في إتقان كلام المولى سبحانه، وتسهم بقوة وفاعلية في ربط الأمة بالقرآن الكريم.
وأكَّد معاليه أن المسابقة تميزت بإشراف متخصصين في علم القراءات وضبط آلية التحكيم، وتحقيق العدالة بين المتسابقين على اختلاف الفروع ومستوياتهم .

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