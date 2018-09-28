ولي العهد يزور الكويت غدًا

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من المقرر أن يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زيارة رسمية إلى الكويت غدًا .

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن ولي العهد سوف يجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

وكان مجلس الوزراء الكويتي رحب في وقت سابق بالزيارة المرتقبة.

وقال المجلس في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد الماضي :«إن الزيارة تأتي في إطار الروابط الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات».