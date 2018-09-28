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أول سيارة طائرة في العالم تطرح للبيع الشهر المقبل

أول سيارة طائرة في العالم تطرح للبيع الشهر المقبل

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أول سيارة طائرة في العالم تطرح للبيع الشهر المقبل

أول سيارة طائرة في العالم تطرح للبيع الشهر المقبل
http://almnatiq.net/?p=637375
المناطق - وكالات

تستعد شركة «تيرافوجيا» الصينية لإطلاق أول سيارة طائرة بالعالم، وطرحها في الأسواق للبيع ابتداء من الشهر المقبل.

ووفقا لبيان الشركة، ستتمكن السيارة التي أطلق عليها اسم «ترانزيشن» من الطيران بسرعة قد تصل إلى 100 ميل في الساعة فقط، ما يجعلها مؤهلة للطيران فوق الشوارع المكتظة نوعا ما.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن عملية البيع من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، على أن يبدأ التسليم مع بداية عام 2019.

وتتضمن السيارة أجنحة قابلة للطي ومحركاً يمكنه أن يحولها من مركبة نقل برية عادية إلى طائرة خفيفة في أقل من دقيقة. كما تحتوي على مساحة واسعة نسبيا لتخزين الأمتعة، وأحزمة أمان متطورة ووسائد هوائية.

وستتمكن الطائرة من الطيران لمسافة تصل إلى 640 كيلومترا، وأعلنت تقارير إعلامية صينية أن الشركة لم تكشف بعد عن السعر الأولي للسيارة، ولا تزال بانتظار بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للإفصاح عن عروضها.

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