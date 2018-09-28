اقسام الطوارئ والصيدلية والسجلات بمستشفى البشائر تدخل الخدمة بعد تطويرها

المناطق - البشاير

بحضور محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن ال حامد ومدير الشئون الصحية ببيشة سعيد بن جابر القحطاني دشنت صحة بيشة امس الخميس مبنى الطوارئ والصيدلية والسحلات الطبية بمستشفى البشائر .

وبدأ حفل الافتتاح بقص شريط الاقسام الثلاثة تلاه حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم فكلمة لمدير مستشفى البشائر مشني رازح العلياني فكلمة لمدير صحة بيشة سعيد القحطاني بيّن خلالها النقلة المتوقع ان تحدثها الاقسام الثلاثة في الخدمة الصحية لاهالي المنطقة واشار الى حجم توسعة الطوارئ حيث بلغت الزيادة في السعة السريرية اكثر من 100٪ من خلال زيادة عدد الاسرة الى 17 سرير عقب ان كانت 8 اسرة فقط بالاضافة الى التقنيات المستحدثة في قسم الصيدلية باضافة خدمة الوصفة الالكترونية ومعمل تحضير الادوية وفي ختام كلمته قدم القحطاني شكره لكل من ساهم في انجاز المشروع .

عقب ذلك القى محافظ بالقرن الدكتور عبدالرحمن ال حامد كلمة قدّم خلالها شكره لمدير صحة بيشة ولمنسوبي مستشفى البشائر مشيداً في الوقت ذاته بالوقت المستغرق في تنفيذ المشروع .

وفي نهاية الحفل اطّلع الجميع على عرض مرئي تضّمن مراحل المشروع والخدمات التي سيضيفها للخدمة الصحية الصحية بالمستشفى .